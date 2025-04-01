بعد اجتماع "طارئ".. ذي قار تعلن زيادة حصصها المائية

2025-04-01 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس ذي قار، مساء اليومالثلاثاء، عن تحسن معدل تدفق المياه إلى المحافظة بعد اجتماع "طارئ"لمعالجة أزمة شح المياه. وقال رئيس المجلس عزت الناشي، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "الإجراءات المتخذة عند سدة الكوت أسفرت عن زيادة معدل تصريف المياهفي التدفق من 82م³/ثا إلى 92م³/ثا، وكذلك هناك تحسن في تدفق نهر الفرات عند منطقةالهويشلي، حيث ارتفع من 35م³/ثا إلى 40م³/ثا، وذلك بعد اتصالات مكثفة مع الجهاتالمعنية".

وأشارإلى أن "الزيادة جاءت بعد التحجير في مقدم سد الكوت وتحجير الأنهر الزراعيةالمتجاوزة في ذي قار، فضلاً عن وجود إطلاقات مائية إضافية في المركز".

وأعربرئيس المجلس عن تفاؤله بأن تساهم هذه الزيادة في تخفيف الأزمة، مؤكداً استمرارالمتابعة مع وزارة الموارد المائيةلضماناستقرار.

وعقدمجلس محافظة ذي قار مساء أمس الاثنين على الثلاثاء جلسة طارئة لمعالجة موضوع شحةالمياه في المحافظة.

وقالالمتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة، أحمد سليم لوكالة شفق نيوز، إن المجلس أعلنخلال هذه الجلسة أن قضاء سيد دخيل مدينة منكوبة بسبب شح المياه فيها.

وأشارإلى، تشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ، مرتضى الإبراهيمي، وعضوية نائب رئيسالمجلس، وعدد من الأعضاء، ومديري الدوائر الحكومية المتخصصين بملف الماء في ذي قارلمتابعة الوضع في مناطق المحافظة كافة.

ونوهسليم الى تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة رئيس المجلس عزة الناشي، للتنسيق مع محافظةواسط، والوقوف على الحصص المائية الخاصة بذي قار.