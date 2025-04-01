رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان

2025-04-01 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان ووضع برنامج لتقديم الخدمات للمواطنين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".وأضاف، أن "اللقاء تضمن مناقشة الأوضاع السياسية وآخر تطورات تشكيل حكومة الإقليم".وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على "أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة ووضع برنامج متكامل لتقديم الخدمات بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز الوحدة الوطنية ويرسخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد".