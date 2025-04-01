إصابة شخصين في هجوم مسلح على تجمع جماهيري بمحافظة (دهوك) العراقية

2025-04-01 23:00:05 - المصدر: كونا

اربيل - 1 - 4 (كونا) -– اعلن محافظ (دهوك) علي تتر اليوم الثلاثاء عن اصابة شخصين اثر هجوم بسلاح ابيض على جمع من المحتفلين في المحافظة الواقعة بإقيلم كردتان شمال العراق لافتا الى ان الجهات الامنية القت القبض على الجاني.وقال المحافظ في مؤتمر صحفي إن مسلحا هاجم جمعا من المحتفلين بعيد (اكيتو) وهو عيد رأس السنة لدى بعض الحضارات القديمة ما اسفر عن اصابة شخصين لافتا الى انه يجري التحقيق مع الجاني.واضاف "ندين بشدة هذا السلوك اللاإنساني الذي حاول فيه شخص مجرم إنهاء التعايش في كردستان بهذه الطريقة".بدوره قال المتحدث باسم صحة (دهوك) متين أمين للصحفييين إن "الحالة الصحية للجريحين وهما امرأة وشاب مستقرة وكلاهما أصيب بجروح في فروة الرأس لكنهما تلقيا العلاج وحالتهما جيدة".وعيد (أكيتو) أو عيد رأس السنة البابلية - الآشورية يقع في اليوم الأول من شهر ابريل ويعتبر عيدا قوميا لدى الكلدان والآشوريين والبابليين الذين يقيمون سنويا مهرجانات وفعاليات مختلفة تستمر لمدة 12 يوما. (النهاية) ص ب ر / ر ج