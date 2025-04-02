2025-04-02 00:15:02 - المصدر: واع

أربيل – واعأكد مجلس إقليم كردستان، أن مهاجم احتفالية عيد أكيتو سوري الجنسية وينتمي لجماعات إرهابية متبنية لفكر داعش وتم اعتقاله فوراً.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "اثناء احتفالات اهالي دهوك بعيد الفطر المبارك وعيد الاكيتو اقدم شخص يحمل افكار داعش الارهابي قام بالهجوم على المواطنين بآلة حادة، مما ادى الى جرح شخصين"، مبينا أنه "تم القاء القبض على صاحب الهجوم من قبل القوات الامنية في دهوك وهو مواطن سوري، والان يتم التحقيق بالحادث".وأضاف، أنه "بعد انتهاء التحقيقات سيتم اعلانها للرأي العام".