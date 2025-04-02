مجلس أمن إقليم كردستان يعلن هوية مهاجم احتفالية عيد أكيتو

2025-04-02 00:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، أن الشخص الذي هاجم احتفال عيد أكيتو في دهوك "يحمل الفكر الإرهابي المنتمي لداعش".

وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "اثناء احتفالات اهالي دهوك بعيد الفطر المبارك وعيد الاكيتو اقدم شخص يحمل افكار داعش الارهابي قام بالهجوم على المواطنين بآلة حادة، مما ادى الى جرح شخصين"، مبينا أنه "تم القاء القبض على صاحب الهجوم من قبل القوات الامنية في دهوك وهو مواطن سوري، والان يتم التحقيق بالحادث".

وأضاف، أنه "بعد انتهاء التحقيقات سيتم اعلانها للرأي العام".