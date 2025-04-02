2025-04-02 00:25:03 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيميأقامت هيئة الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة، مهرجاناً ثقافياً كبيراً تضمن عرضاً مسرحياً حمل عنوان (المحشر) .وقال مدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة محمد عبد الهادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هيئة الحشد الشعبي أقامت مهرجاناً ثقافياً كبيراً تضمن عرضاً مسرحياً يجسد الحياة بعد الموت ويصور ما يتعرض له الإنسان بعد أن يوارى الثرى" .وأوضح عبد الهادي أن "هذا العرض يعد من الأعمال الثقافية والتعبوية للهيئة وقد سبقه قبل عامين عمل آخر حمل عنوان ( قيامة الارض ) ويأتي ضمن برنامج هيئة الحشد الشعبي الذي يتضمن إيصال رسالة الى العالم مفادها أن الحشد الشعبي موجود في جميع مجالات الحياة لاسيما العسكرية والطبية ولذا تراه في السواتر الامامية يحمي حدود البلد ويقدم الخدمات الطبية في الظروف والازمات الطارئة".من جانبه، قال مساعد مخرج العمل علي الموسوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "هذا العمل المسرحي المهم يتحدث عن عالم البرزخ الذي يمر به الإنسان بعد وفاته ونزوله في القبر"، لافتاً الى أن "مشاهد المسرحية تصور حالة شخص إسمه كرار يتعرض الى حادث فيموت ويدفن فيرى أعماله صالحها وطالحها التي عملها وإقترفها في عالم الدنيا" .وأكد الموسوي أن "المسرحية هي تجربة ثقافية وروحية تعكس مفاهيم العدالة الإلهية والجزاء الأخروي وتقدم تصوراً درامياً لمشاهد في العالم الآخر وتعرض سجل أعمال الإنسان في حياته الدنيا وما يتلقاه من عقوبات جزاء أعماله الطالحة فضلاً عن عرضها مكانة الشهداء في ذلك العالم وتجسيدها قيم التضحية والفداء بأسلوب فني عميق".





