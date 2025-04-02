غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين غرب اليمن

2025-04-02 00:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، اليوم الثلاثاء، (1 نيسان 2025)، بوقوع "عدوان" أمريكي على مناطق شرق مديرية المنصورية في محافظة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن.

وفي وقت سابق اليوم، قال انصار الله أنهم أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة في محافظة مآرب.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى السريع، إسقاط طائرة مسيرة من طراز إم كيو - 9 في رسالة فيديو مسجلة.

وقال إنه تم استهداف الطائرة المسيرة بصاروخ محلي الصنع مناسب.

بالمقابل اعترف الجيش الأمريكي لوكالة أسوشييتد برس، بأنه على علم بتقارير إسقاط الطائرة ريبر، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالات