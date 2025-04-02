2025-04-02 00:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الثلاثاء، بحصول جريمتيّ قتل فيالمحافظة في حادثين منفصلين، فيما شهدت مدينة البصرة حالة "تحرش جنسيجماعي".

وقالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً أقدم على قتل زوجته في منطقة (الوردية) فيمدينة الحلة لأسباب ما زالت مجهولة من قبل الأجهزة الأمنية".

وبينأن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل جثة الزوجة إلى دائرة الطبالعدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وأضافالمصدر أنه في حادث آخر "لقي شخص مصرعه بإطلاق نار بالخطأ خلال حفل زفاف فيقرية (الطوبة) بمنطقة النيل، وإصابة آخر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وفيالبصرة، أعلنت قيادة شرطة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أصدرت توجيهاًلمكافحة حالات التحرش في المتنزهات والأماكن العامة وذلك "بعد تداول مقطعفيديو لحادثة مشاجرة في أحد المتنزهات حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونيةبحق المتشاجرين، وأصدر قائد الشرطة توجيهاً حازماً بمكافحة ظاهرة التحرش فيالمتنزهات والأماكن العامة".

وتابعت"هذه التصرفات المشينة تمثل انتهاكاً للأعراف والتقاليد الاجتماعية وتعدتجاوزاً على الحياء والذوق العام، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من تسوّلله نفسه ارتكاب هذه الأفعال".