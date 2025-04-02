مجلس أمن إقليم كوردستان يكشف ملابسات "هجوم أكيتو"

2025-04-02 01:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مجلس الأمن في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل"هجوم أكيتو" الذي استهداف المحتفلين المسيحيين بعيد رأس السنة البابليةالآشورية.

وذكرالمجلس في بيان ورك لوكالة شفق نيوز، أنه "في يوم 1 أبريل 2025، وأثناءاحتفالات أهالي محافظة دهوك بعيد الفطر وعيد أكيتو، أقدم شخص يحمل فكراً إرهابياًتابعاً لتنظيم داعش على تنفيذ هجوم باستخدام آلة حادة في السوق، ما أسفر عن إصابةشخصين بجروح".

وأضاف"وفور وقوع الحادث، تمكنت القوات التابعة لمديرية آسايش دهوك من إلقاء القبضعلى منفذ الهجوم، الذي تبين أنه من الجنسية السورية".

وأكدأن "التحقيقات في الحادثة ما زالت مستمرة، وسيتم إبلاغ المواطنين والرأيالعام بالنتائج بعد انتهاءالتحقيقات".

وكانتمدينة دهوك قد شهدت، في وقت سابق من اليوم، اعتداءً نفذه شخص مجهول على المحتفلينبعيد "أكيتو"، حيث هاجمهم مستخدماً فأساً، ما أسفر عن إصابة امرأة وشاببجروح خطيرة، نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهما الصحية بغيرالمستقرة.

وشددمحافظ دهوك علي تتر، مساء اليوم الثلاثاء، على أن "التعددية والتسامح"يمثلان أبرز السمات التي تميز إقليم كوردستان "عبر التاريخ"، ولا يمكنلأي منظمة إرهابية أو فرداً متعصباً نشر الفوضى من زعزعة الأمن، واصفاً "هجومأكيتو" بأنه لا يتم للتعايش بصلةوهوعملجبان.