ريال مدريد إلى نهائي كأس الملك بشق الأنفس

2025-04-02 01:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد التعادل بنتيجة (4-4) أمام ريال سوسيداد، في إياب نصف النهائي، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد، علماً أن ريال مدريد سيواجه المتأهل من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وسجل ريال سوسيداد هدف التقدم عن طريق أندير بارينيتشيا في الدقيقة 16، في حين سجل إندريك هدف التعادل لصالح ريال مدريد من صناعة فينيسيوس في الدقيقة 30.

وعاد سوسيداد وسجل هدف ثاني عن طريق دافيد ألابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72، ثم سجل سوسيداد هدف ثالث بعد تسديدة من أويارازبال ارتطمت في ألابا وسكنت الشباك في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 82 سجل جود بيلينجهام هدف ثاني للملكي بعد تمريرة من فينيسيوس، في حين سجل أوريلين تشواميني هدف الثالث في الدقيقة 86 برأسية بعد كرة ركنية.

وسجل سوسيداد هدف رابع في الدقيقة 90+2 بعد كرة عرضية حولها ميكيل أويارازبال برأسية في الشباك، وسجل أنطونيو روديجر هدف رابع برأسية بعد كرة ركنية في الدقيقة 114.