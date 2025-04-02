ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس الملك على حساب سوسيداد

2025-04-02 01:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بصعوبة كبيرة على حساب فريق ريال سوسيداد، بنتيجة 5 - 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد امتداد لقاء الإياب إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الأخير بنتيجة 4 - 3، التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو".وكان ريال مدريد قد حسم لقاء الذهاب بنتيجة 1 - 0 والذي أقيم خلال شهر فبراير الماضي.بدأ فريق ريال سوسيداد التسجيل عن طريق اندير بارينتشيا في الدقيقة 16 من زمن المباراة.ونجح المهاجم البرازيلي إندريك في تسجيل هدف التعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.وأعاد ديفيد ألابا مدافع الريال التقدم للفريق الباسكي بتسجيله الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 72.وعزز ميكيل اويارزابال من تقدم الضيوف بالهدف الثالث في الدقيقة 80. ونجح ريال مدريد في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق جود بيلينجهام وتشواميني في الدقيقتين 82 و 86. وسجل ميكيل اويارزابال رابع أهداف ريال سوسيداد في الدقيقة 3+90.وفي الأشواط الإضافية، نجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل والذي منحه التأهل للمباراة النهائية عن طريق مدافعه الألماني انتوني روديجر في الدقيقة 115 من ضربة رأسية رائعة.