إسرائيل تعلن نقل المئات من سكان غزة إلى ألمانيا والأخيرة تنفي

2025-04-02 07:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

فلسطينيون ينزحون من رفح في جنوب غزة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن مئات الفلسطينيين من سكان قطاع غزة نقلوا من مطار رامون جنوب صحراء النقب إلى مدينة لايبزيغ الألمانية أمس الثلاثاء، وأن عملية النقل تمت برفقة دبلوماسيين ألمان.

وأضافت في بيان أوزير الداخلية موشيه أربيل قام بزيارة إلى المطار بهدف دراسة عملية المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق أخيراً على إنشاء هيئة جديدة مكلفة بتعزيز "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، في حين أوضحت وزارة الدفاع أن الهيئة الجديدة ستنسق "المرور براً وبحراً وجواً" إلى الدول التي ستستقبلهم.

لكن برلين نفت البيان الإسرائيلي، وقالت وزارة الخارجية الألمانية، تعليقاً على ما ذكرته إسرائيل بشأن نقل المئات من سكان غزة جواً إليها، بأنه "خاطئ".

وأوضحت في منشور على منصة "إكس" أن ما حدث هو إعادة 19 ألمانياً وعائلاتهم من غزة. كما وجهت برلين شكرها لتل أبيب على تعاونها في نقل الـ 19 ألمانياً.

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إعادة توطين سكان غزة

في مارس (آذار) الماضي، قال وزيرا خارجية الصومال وأرض الصومال الانفصالية إن البلدين لم يتلقيا أي اقتراح من الولايات المتحدة أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأكدت مقديشو رفضها القاطع أية خطوة من هذا القبيل.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لإعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة المدمر.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأميركي، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنه لا علم لديهم بأية اتصالات في هذا الشأن.

"ريفييرا غزة"

منذ أن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته في شأن القطاع ركزت حكومة بنيامين نتنياهو جهودها على آليات التنفيذ لدرجة أن الوزراء يعقدون اجتماعات مستمر لتطوير وبلورة طريقة البدء بتهجير الغزيين، وفي كل لقاء صحافي أو حكومي في تل أبيب يفتح ملف "ريفييرا غزة".

وتقوم فكرة ترمب على ثلاث نقاط رئيسة، الأولى تهجير الغزيين من القطاع والثانية تولي الولايات المتحدة إدارة غزة والثالثة إعادة بناء المنطقة وفق مشروع اقتصادي وسياحي وتجاري، وترى أميركا أن ذلك يضمن استقرار الشرق الأوسط وإنهاء القضية الفلسطينية.



