مقتل شيخ عشيرة واصابة مرافقه بهجوم مسلح جنوبي العراق

2025-04-02 08:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بمقتل شيخ عشيرة واصابة مرافقه بهجوم مسلح وسط محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين يستقلون دراجة نارية قتلوا الشيخ خالد علوان الساعدي واصابوا مرافقه باطلاقات نارية قرب مستشفى الحكيم في منطقة الماجدية وسط ميسان بسبب ثأر عشائري قديم.

وأضاف أن شيخ العشيرة توفي بعد ساعة من عملية اطلاق نار مدبرة أصيب على إثرها بطلق ناري في منطقة الرأس من الجسد، مشيرا الى أن، القوات الأمنية اعتقلت عددا من الأشخاص على ذمة التحقيق.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر اضافة الى التهجير من أماكن السكن ومحال العمل.