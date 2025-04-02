ارتفاع أسعار النفط العراقي رغم استقرار السوق العالمية

2025-04-02 09:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار النفط العراقي، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، خلال تعاملات الأسبوع في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 75.09 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل 72.04 دولارا للبرميل بنسبة تغيير +1.07 لكليهما.

كما أظهرت البيانات استقرار أسعار النفط العالمي حيث سجل خام برنت 74.60 دولارا بارتفاع 10 سنتات وسجل الخام الأمريكي 71.26 دولارا بارتفاع بلغ 3 سنتات.

المصدر: بغداد اليوم + مواقع