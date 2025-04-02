المالية تنفي الأنباء بشأن الموافقة على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء

2025-04-02 09:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، الأنباء بشأن الموافقة على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،:إن "ما يتم تداوله بشأن موافقة وزيرة المالية على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء، عار عن الصحة"، مبينة ان "هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي أو وثيقة صادرة عن الجهات المعنية".

ودعت الوزارة "رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار، وتجنب الانسياق وراء الشائعات"، مؤكدة "التزامها التام بالشفافية في إعلان القرارات المالية عبر قنواتها الرسمية".