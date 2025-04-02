موقعة الحسم.. أتلتيكو وبرشلونة في معركة التأهل لنهائي كأس الملك

2025-04-02 10:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

يستضيف أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، فريق برشلونة في مواجهة حاسمة بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم الحالي.

تقام المباراة على ملعب "ميتروبوليتانو" في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بعد التعادل المثير 4 - 4 في مباراة الذهاب التي أقيمت الشهر الماضي على "استاد أوليمبيك لويس كومبانيز".

ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة بطموح كبير لتعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتبقَ له سوى كأس الملك للمنافسة عليه هذا الموسم، مما يجعله مصممًا على تحقيق الفوز والتأهل للنهائي.

من جانبه، يسعى برشلونة لتحقيق الثلاثية، حيث يتصدر الدوري الإسباني ويواصل مشواره في دوري أبطال أوروبا. والفوز على أتلتيكو مدريد سيقربه من تحقيق هذا الهدف، خاصة مع احتمال مواجهة ريال مدريد في النهائي.

التقى الفريقان في 245 مباراة رسمية، فاز برشلونة في 111 مباراة، بينما انتصر أتلتيكو مدريد في 77 مواجهة، وانتهت 57 مباراة بالتعادل، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".