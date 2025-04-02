ارتفاع أسعار خامي البصرة لأكثر من 1% رغم استقرار النفط

2025-04-02 10:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل و المتوسط، اليوم الاربعاء، مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 76 سنتا بما يعادل 1.07% ليصل إلى 72.04 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 76 سنتا ليصل الى 75.09 دولارا.

واستقرت أسعار النفط قبيل فرض ترامب فرض رسوم جمركية جديدة قد تعمق جىب التجارة العالمية .

وسجل خام برنت 74.60 دولارا بارتفاع 10 سنتات وسجل الخام الأمريكي 71.26 دولارا بارتفاع بلغ 3 سنتات.