استقرار أسعار النفط مع انتظار السوق لرسوم جمركية أمريكية جديدة

2025-04-02 10:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن هبطت في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي من المقرر الكشف عنها في وقت لاحق من اليوم قد تعمق حرب التجارة العالمية التي قد تحد من الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتان لتصل إلى 74.47 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها بنسبة 0.4% يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا لتصل إلى 71.21 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 0.4%. وارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع يوم الاثنين.

وأكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية جديدة يوم الأربعاء، رغم أنه لم يقدم أي تفاصيل حول حجم ونطاق الحواجز التجارية.

على مدى أسابيع، دأب ترامب على الترويج ليوم الثاني من أبريل باعتباره "يوم التحرير"، الذي من شأنه أن يجلب معه رسوما جمركية جديدة من شأنها أن تهز نظام التجارة العالمي.

وقابل هذه الانخفاضات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على النفط الروسي، وتشديده العقوبات على إيران يوم الاثنين في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي شنتها إدارته لخفض صادراتها. ويوم الأحد، هدد ترامب بـ"قصف" إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

علاوة على ذلك، رسمت مخزونات الوقود والنفط في الولايات المتحدة صورة مختلطة بشأن العرض والطلب من أكبر منتج ومستهلك في العالم.

ارتفعت مخزونات النفط الخام

الأمريكية بمقدار 6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 مارس، وفقًا لمصادر نقلاً عن معهد البترول الأمريكي. في المقابل، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 11 ألف برميل، وفقًا للمصادر.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى يوم الخميس، عندما من المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ من ثماني دول تزيد إنتاج النفط تدريجيا عبر الإنترنت، ومن المرجح أن يوافقوا على زيادة أخرى في الإنتاج اعتبارا من مايو.