اليوم .. ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 26 لدوري نجوم العراق

2025-04-02 10:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ 26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات في بغداد السليمانية.

‏ويواجه فريق ديالى ضيفه فريق كربلاء على ملعب المدينة عند الساعة الـ 4:00 عصراً ، ويطمح الفريقان للتخلص عن منطقة الخطر ولاسيما أنهما يقعان في مراكز متاخرة ، اذ يحتل كربلاء المركز الـ18 ، وديالى المركز ماقبل الاخير الـ 19.

‏بينما يلاقي فريق النفط ضيفه فريق الكرمة على ملعب الساحرة أحمد راضي عند الساعة الـ6:30 مساءً، ويسعى الفريقان الظفر بنقاط المباراة وتعويض ما خسراه من نقاط في الجولة السابقة .

‏وأخيرا يواجه فريق نوروز ضيفه فريق الميناء على ملعب نوروز عند الساعة الـ 9:00 مساء، وستكون مباراة محتدمة وتشهد صراعا بين الجانبين لفض الشراكة واحتلال مركز افضل، اذ يحل نوروز بالمركز الـ 15 يليه الميناء بالمركز الـ 14 وكلاهما يفكر في خطف النقاط الثلاث لبلوغ المناطق الدافئة .

ونجح الزوراء في استعادة الصدارة بعد انتهاء الجولة الـ 25 بفوزه المثير على الطلبة بنتيجة 2-1، ليصل إلى 52 نقطة، بينما خطف الشرطة الوصافة برصيد 50 نقطة بعد فوزه الكبير على القوة الجوية 4-0.

وفي المقابل، تراجع زاخو إلى المركز الثالث برصيد 49 نقطة عقب خسارته القاتلة أمام دهوك بهدف دون رد، فيما جاء القوة الجوية في المركز الرابع برصيد 41 نقطة، يليه الطلبة خامسًا بـ40 نقطة، ثم القاسم في المركز السادس بـ38 نقطة.