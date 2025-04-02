فضيحة تسريب بيانات ضخمة تهز منصة "إكس"

2025-04-02 10:00:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعرضت منصة إكس تويتر سابقًا لأحد أكبر التسريبات في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم الكشف عن تسريب بيانات 2.8 مليار مستخدم. وتشير التقارير إلى أن الاختراق تم من قبل موظف غاضب استغل الفوضى الإدارية الناجمة عن عمليات التسريح الجماعية داخل الشركة. وفقًا لموقع HackRead، نفّذ التسريب شخص يُعرف باسم ThinkingOne، حيث قام بنشر 400 جيجابايت من البيانات عبر موقع BreachForum. تضمنت البيانات معلومات الحسابات الشخصية، مثل الأسماء، المعرفات، التواريخ، المواقع الجغرافية، وإعدادات المناطق الزمنية. كما شملت تطورات الحسابات بمرور الزمن، مثل تغييرات الأسماء، أعداد المتابعين، وعدد التغريدات المنشورة. وقام ThinkingOne بدمج البيانات الجديدة مع تسريبات عام 2023، ما أسفر عن قاعدة بيانات تضم 201 مليون مستخدم. رغم القلق المتزايد، لم تتضمن التسريبات الجديدة عناوين البريد الإلكتروني، مما يحد من المخاطر الاحتيالية مقارنة بتسريب العام الماضي. رغم الإعلان عن 2.8 مليار حساب متضرر، يشكك الخبراء في الرقم نظرًا لأن إجمالي المستخدمين النشطين للمنصة لا يتجاوز 335 مليونًا يُرجح أن العدد يشمل حسابات قديمة، محذوفة، أو آلية، إلى جانب بيانات مجمعة من مصادر أخرى. حتى الآن، لم تصدر إدارة إكس أي تعليق رسمي على التسريب، ما يثير تساؤلات حول مدى إدراكها لحجم الاختراق والإجراءات التي ستتخذها لحماية بيانات المستخدمين مستقبلاً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام