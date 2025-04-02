الذهب يرتفع قبل الرسوم الجمركية المتبادلة بين أمريكا والصين

2025-04-02 10:00:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عززت أسعار الذهب مكاسبها، يوم الأربعاء، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الجلسة السابقة، مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن في المعدن الأصفر تحسبا للتأثير المحتمل للرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين. ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 ليصل إلى 3,131.25 دولارًا للأوقية الأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,148.88 دولارًا يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 3159.90 دولاراً. وقال فيليب نيومان، المدير الإداري لشركة ميتالز فوكس: السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا تظهر حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تدعم هذا الأمر أي علامة على التراجع. من المتوقع أن تتبدد بعض حالة عدم اليقين التي هزت الأسواق هذا العام بعد أن يكشف الرئيس ترامب عن خطته للتعريفات الجمركية يوم الأربعاء. وقال نيومان إن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، والارتفاع المحتمل في التضخم، وخفض أسعار الفائدة، قد يمهد الطريق أمام وصول الذهب إلى 3300 دولار في الأشهر المقبلة. يحيط التشويق بالسوق قبل الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها في وقت لاحق من اليوم، والذي أطلق عليه الرئيس دونالد ترامب يوم التحرير. قد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وتصعيد النزاعات التجارية. يعتبر الذهب بمثابة أداة تحوط ضد عدم الاستقرار العالمي والتضخم، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.82 دولاراً للأوقية، وربح البلاتين 0.8 بالمئة إلى 987.66 دولاراً، وتقدم البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 990.45 دولاراً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام