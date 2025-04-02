الناطق باسم القائد العام: تحولات جذرية في قدرات القوات العراقية

2025-04-02 10:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الأربعاء، ان 18 قيادياً من داعش قتلوا في ضربة واحدة بالعام الماضي، فيما أشار الى تحصين الحدود مع سوريا بأجهزة متطورة.

وقال النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك دعماً ومتابعة كبيرة من القائد العام للقوات المسلحة لجهود ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأشار، إلى أن "العصابات الإرهابية تكبدت خسائر فادحة خلال العامين الماضيين، حيث قُتل عدد كبير من قياداتهم، من بينهم 18 قياديًا في ضربة واحدة بالعام الماضي، تلتها عمليات نوعية أسفرت عن مقتل العديد من عناصرهم، وكان آخرهم المدعو "أبو خديجة"، الذي كان يشغل منصب والي العراق وسوريا".

وأضاف، أن "القوات الأمنية العراقية اكتسبت خبرات كبيرة مكّنتها من التعامل بفاعلية مع الإرهاب والجريمة المنظمة"، مشددًا على أن "جميع العمليات الأمنية خلال العامين الماضيين حققت أهدافها من دون تسجيل أي فشل".

وأشاد، "بدور قيادة العمليات المشتركة في وضع خطط دقيقة، فضلًا عن تطور القدرات الاستخبارية للمنظومة الأمنية".

وفي ما يتعلق بتأمين الحدود، أكد النعمان، أن "القوات الأمنية، ولا سيما قوات حرس الحدود، عززت تواجدها على الشريط الحدودي، مدعومة بإسناد الجيش العراقي والحشد الشعبي، إضافة إلى استخدام أجهزة ومعدات متطورة ساهمت في ضبط الحدود، خاصة مع سوريا".

ولفت، الى أن "القوات الأمنية اليوم باتت مختلفة بشكل جذري عن السنوات السابقة، بفضل استمرارها في عمليات التدريب والتأهيل، مما ساهم في بناء قدراتها وتطوير إمكانياتها".