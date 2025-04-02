عبر منصة مهن.. العمل تعلن إطلاق ثلاث فئات من القروض الميسرة

2025-04-02 10:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق ثلاث فئات من القروض الصغيرة والمتوسطة بقيمة 20 و 30 و 50 مليون دينار .

وقال رئيس قسم القروض في الوزارة حسن عبد الجليل في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "القروض بفئاتها الثلاث تمنح للمسجلين في وزارة العمل كباحثين".

وأضاف أن "القروض تمنح لنوعين من المشاريع، يتمثل النوع الاول بالمشاريع القائمة فعلا، ويمنح القرض في هذه الحالة كاملا لصاحب المشروع بعد إجراء الكشف وتقييم المشروع من قبل فرق خاصة في الوزارة، في حين أن المشاريع الجديدة تخصص لها القروض على دفعتين".

وأشار الى أن "الوزارة اشترطت أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 18 عاما وأن لا يزيد على 62".

وأكدت أن "الراغبين بالحصول على القروض يمكنهم التقديم إلكترونيا عبر منصة (مهن)".