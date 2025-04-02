ميدانيا.. السوداني يتابع أعمال تأهيل شارع الرشيد

2025-04-02 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، زيارة ميدانية إلى شارع الرشيد لمتابعة أعمال تأهيل المباني الممتدة من ساحة الميدان إلى ساحة الرصافي في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تابعته "بغداد اليوم" أن "السوداني قام بزيارة ميدانية إلى شارع الرشيد لمتابعة أعمال المرحلة الثالثة من عملية تأهيل المباني الممتدة من ساحة الميدان إلى ساحة الرصافي".



