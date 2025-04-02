السوداني يجري زيارة ميدانية إلى شارع الرشيد ويتابع الاعمال التاهيلية

2025-04-02 10:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، صباج اليوم الاربعاء، زيارة ميدانية إلى شارع الرشيد. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن السوداني أجرى زيارة ميدانية إلى شارع الرشيد وتابع أعمال المرحلة الثالثة من عملية تأهيل المباني الممتدة من ساحة الميدان إلى ساحة الرصافي. وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة نبض بغداد لإعادة تأهيل شارع الرشيد، في إطار الجهود المستمرة لإحياء التراث العمراني وتعزيز التنمية الاقتصادية في العاصمة بغداد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية، وأمانة بغداد، ووزارة الثقافة. وأضاف البيان أن المرحلة الثالثة تهدف إلى إعادة إحياء الطابع المعماري الفريد لشارع الرشيد، وتحسين بنيته التحتية، وتفعيل دوره كمركز اقتصادي وثقافي نابض بالحياة، مما يساهم في تنشيط السياحة التراثية في ظل اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025. وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تساهم في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة حضرية تعكس الهوية التاريخية لبغداد، كما تأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث لعبت المصارف الخاصة العراقية دورا محوريا في دعم المشروع من خلال تمويل عمليات التأهيل وإعادة الإعمار. وأكد البيان أن استمرار تنفيذ نبض بغداد يعكس التزام الحكومة بتطوير البنى التحتية للمدينة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تعزيز دور بغداد كمركز اقتصادي وثقافي مزدهر واستعادة مكانتها كأحد أهم العواصم التاريخية في المنطقة. ودعا المكتب جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه المبادرة، مؤكدا الالتزام بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، لما لها من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة والتراث. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام