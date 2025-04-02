قريبا.. زيارات متبادلة بين السوداني واردوغان لمناقشة هذه الملفات

2025-04-02 10:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العراق خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في غضون الشهرين المقبلين. وأوضح أوغلو، في تصريحات لوسائل إعلام تركية، أن زيارة أردوغان إلى بغداد ستتناول ملفات عدة، أبرزها مشروع طريق التنمية، الذي أشار إلى أنه وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ. وأكد أن زيارة أردوغان للعراق، إذا تحققت، ستكون الثانية خلال عام واحد، وهو ما يشكل سابقة في العلاقات بين البلدين. وأضاف الوزير التركي أن هناك تقدمًا مهمًا في مشروع طريق التنمية، الذي من المتوقع أن يعزز الربط الاقتصادي بين تركيا والعراق، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الجانبين ستشمل التعاون في مجالات النقل والاستثمار وتطوير البنية التحتية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام