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› فيديو | خطاب ضد ترمب لمدة 24 ساعة
فيديو | خطاب ضد ترمب لمدة 24 ساعة
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2025-04-02 11:00:42 - المصدر: قناة العربية
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