الوقف السني يعاقب إمام جامع.. والسبب صلاة العيد!

2025-04-02 11:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدى أعلن إمام وخطيب جامع المصطفى في العامرية ببغداد الشيخ عقيل الفهداوي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوقف السني مشعان الخزرجي أصدر قراراً تعسفياً بعقابه ووقفه عن الخطابة ونقله إلى مكان آخر. وقال الفهداوي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إنه تابعته(المدى) "على خلفية نشر مقطع فيديو تم ايقافي من الإمامة والخطابة ونقلي إلى مكان آخر […]

