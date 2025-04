الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: ادعاء مخزون الغذاء في غزة "سخيف"

2025-04-02 11:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدى رفضت الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء، مزاعم إسرائيل بأن مخزون الغذاء في قطاع غزة يكفي "لفترة طويلة"، واصفة ذلك بـ"السخيف". وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إمدادات الغذاء الأممية أوشكت على النفاد، مشيرًا إلى أن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى إغلاق جميع المخابز الـ 25 التي يدعمها في القطاع بسبب نقص الوقود والدقيق. […]

