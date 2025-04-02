2025-04-02 12:18:04 - المصدر: ايشان

أصدر منتدى أسر الرهائن والمفقودين في إسرائيل، الأربعاء، بيانا غاضبا ردا على الإعلان عن توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. وقال المنتدى في بيان موجها حديثه إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “هل تقرر التضحية بالرهائن من أجل تحقيق مكاسب إقليمية؟”. وأضاف المنتدى: “بدلا من تأمين إطلاق سراح الرهائن من خلال اتفاق وإنهاء الحرب، ترسل […]

ظهرت المقالة منتدى الأسرى يهاجم الكيان: هل تقررون التضحية بالرهائن لأجل مكاسب سياسية؟ أولاً على ايشان.



