أسعد لازم: الدوري العراقي في تصاعد وتذبذب الأداء يهدد استقرار الفرق

2025-04-02 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – زيد غالب

أكد الخبير الكروي أسعد لازم أن الدوري العراقي يشهد تحسناً واضحاً من حيث حدة المنافسة بين الفرق الكبرى، مشيراً إلى أن الصراع في مقدمة الترتيب يزداد إثارة، في حين تسعى الفرق المتذيلة للنجاة من شبح الهبوط.

وقال لازم، لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" المنافسة بين الفرق الخمسة الأولى باتت أكثر قوة، مع سعي الأندية لتحقيق مراكز متقدمة، إلا أن التفاوت في الأداء بين الفوز والخسارة لدى بعض الفرق يؤثر في استقرارها الفني، ما ينعكس على مستوى الدوري بشكل عام".

وأضاف لازم أن" تحسن مستوى الدوري العراقي سيكون دافعاً لتطوير أداء المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الاعتماد على لاعبي الدوري في تشكيلة المنتخب سيمنح الفريق الوطني دفعة قوية، نظراً لما تمتلكه الأندية من مواهب تستحق الفرصة للظهور والتألق دولياً".