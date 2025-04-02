ضمن دوري نجوم العراق.. ثلاث مباريات مساء اليوم

2025-04-02 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يشهد دوري نجوم العراق، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، إنطلاق الجولة الـ 26 بإقامة ثلاث مواجهات.

ويلتقي نوروز ضيفه الميناء على ملعب نوروز عند الساعة الـ 9:00 مساء، لفض الشراكة، اذ يحل نوروز بالمركز الـ 15 يليه الميناء بالمركز الـ 14 ويسعى الاثنان لخطف النقاط الثلاث.

‏فيما فريق ديالى يلتقي نادي كربلاء على ملعب المدينة عند الساعة الـ 4:00 عصراً، ويحتل كربلاء المركز الـ18 ، وديالى المركز ماقبل الاخير الـ 19.

‏بينما يلاقي فريق النفط ضيفه فريق الكرمة على ملعب الساحرة أحمد راضي عند الساعة الـ6:30 مساءً، ويسعى الفريقان الى حسم المباراة وحصد النقاط الثلاث .‏

وتصدر الزوراء المركز الاول حاليا، بعد انتهاء الجولة الـ 25 بفوزه على الطلبة بنتيجة 2-1، ليصل إلى 52 نقطة، بينما خطف الشرطة الوصافة برصيد 50 نقطة بعد فوزه على القوة الجوية 4-0.