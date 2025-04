بغداد.. القبض على متهم بحوزته نصف كيلو غرام من الكريستال

2025-04-02 13:00:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بحوزته نصف كيلو غرام من الكريستال شرقي بغداد. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته(المدى)، إنه "بعملية امنية مميزة، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (28 مخدرات)، شرق بغداد". وأضافت أنه […]

