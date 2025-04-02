الانقاض والنفايات تشوه "الحياة الجامعية" في ديالى.. صور

2025-04-02 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، اليوم الأربعاء،أكواما من الأنقاض والنفايات ضمن مقتربات كليتي الإدارة والاقتصاد والفنون الجميلةوسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

ووفقا لمواطنين، تحدثوا للوكالة، فإن "أكوام القمامةموجودة منذ فترة طويلة وتتزايد باستمرار، وسط غياب واضح لعمليات رفع المخلفات،الأمر الذي أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والقوارض فيالمنطقة".

وحذر المواطنون من "استمرار تراكم النفايات ضمن محيطالكليات بشكل يؤثر سلبا على البيئة"، مطالبين بـ"ضرورة التدخل العاجل منقبل الجهات الحكومية لرفع النفايات وتوفير بيئة ملائمة للطلبة في كليتي الادارةوالاقتصاد والفنون الجميلة، فضلا عن العائلات في المنازل القريبة".