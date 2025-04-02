فاجعة الصوفية.. العثور على جثة طفل والبحث مستمر عن شقيقته

2025-04-02 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت فرق الشرطة النهرية بمحافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، من العثور على جثة الطفل الذي غرق أمس في منطقة الصوفية بالرمادي مع شقيقته.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن الشرطة النهرية عثرت على جثة الطفل فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن شقيقته التي حاولت إنقاذه.

وشهدت منطقة الصوفية، أمس الثلاثاء، حادثة مأساوية تمثلت في غرق طفلين في نهر الفرات أثناء احتفالات ثاني أيام عيد الفطر.

ووفقًا للمصدر، فإن الطفلين هما أولاد مواطن يدعى "موسى حمد الحياني"، وقد غرقا بعد أن حاولت شقيقته إنقاذه اثر سقوطه في النهر".

ولا تزال فرق الإنقاذ تبذل جهودها في محاولة العثور على الفتاة، وسط أجواء من الحزن والأسى بين أهالي المنطقة.