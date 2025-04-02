بابل.. القبض على متهم بإطلاق نار أسفر عن فاجعة في حفل زفاف

2025-04-02 13:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، القبض على متهم بحادثة إطلاق نار أسفرت عن فاجعة في حفل زفاف في ناحية النيل شمالي مدينة الحلة بمحافظة بابل.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارز شرطة محافظة بابل، والمتمثلة بقسم شرطة قضاء المحاويل، وبالتنسيق مع شعبة مكافحة الإجرام في القضاء، نجحت في إلقاء القبض على متهم بإطلاق عيارات نارية بشكل طائش خلال حفل زفاف في ناحية النيل شمالي مدينة الحلة، مما تسبب في مقتل مواطن وإصابة طفل بجروح بليغة".

وأضافت أن "المتهم عمد إلى إطلاق عيارات نارية في الفضاء خلال حفل الزفاف، وخلال ذلك سقط السلاح من يده، الأمر الذي تسبب في انطلاق رصاصات قاتلة أودت بحياة شخص بالغ وإصابة طفل بجروح خطيرة".

كما بينت أنه "على الفور، تم تشكيل فريق عمل متخصص من قسم الشرطة ومكافحة الإجرام، وبجهود سريعة تمكن الفريق من تحديد مكان تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه، وضبط سلاح الجريمة المستخدم في الحادث".

وأوضحت شرطة بابل أنه "جرى تدوين أقوال المتهم الذي اعترف بارتكابه الفعل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



