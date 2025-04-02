الطقس العاصف يضرب العراق.. أمطار غزيرة ورياح مغبرة حتى نهاية الأسبوع

2025-04-02 13:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الزيادي ،اليوم الاربعاء (2نيسان 2025)، استمرار تساقط الأمطار في عدد من المدن العراقية حتى نهاية الأسبوع.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم" إن "التوقعات تشير إلى استمرار تلبد الأجواء بالسحب الماطرة نهار اليوم الأربعاء، وفرص سانحة لتساقط أمطار متوسطة الشدة في الأقسام الشمالية وقد تغزر في دهوك وأربيل وشمال السليمانية، فيما باقي الأماكن فرصتها أمطار خفيفة كصلاح الدين وشمال ديالى".

وأضاف أن "زخات مطر عشوائية ستمتد في أماكن متباعدة في مناطق محدودة من الفرات الأوسط والأجزاء الجنوبية الليلة وصباح الغد الخميس".

وأوضح أنه "سوف تتوقف الأمطار لفترات ثم تعاود مجددًا من ليل الجمعة وفجر السبت القادم، مما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة في بعض الأماكن الشمالية والوسطى".

وختم الراصد الجوي بالقول إن "درجات الحرارة ستبقى مقاربة، ولكن من المتوقع أن يطرأ انخفاض بمقدار ثلاث درجات غدًا الخميس بسبب هبوب رياح شمالية مغبرة قليلاً".