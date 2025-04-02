قصف تركي يستهدف مواقع العمال الكوردستاني شمال دهوك

2025-04-02 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، اليوم الأربعاء، بأن القوات التركية شنت قصفًا عنيفًا على مواقع في سلسلة جبل متين، الواقعة في قضاء العمادية شمال المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القصف استهدف وادي ميوين قرب قرية بلافة، حيث توجد كهوف ومغارات تُستخدم كملاذ لعناصر حزب العمال الكوردستاني.

من جانبه، أكد الناشط نجيب بلافيي، لوكالة شفق نيوز، أن الهجوم التركي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني، لكنه لم يفصح عن حجم الخسائر الناجمة عن القصف.

وكثف الجيش التركي خلال الأشهر الماضية ضرباته الجوية والمدفعية على هذه المناطق ذات التضاريس الوعرة.