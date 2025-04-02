السوداني يوجه بإنشاء مركز بلدي للمناطق التراثية في بغداد

2025-04-02 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى شارع الرشيد في بغداد.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني تابع الأعمال الجارية في مشروع تأهيل مدينة بغداد التاريخية (Downtown Baghdad) في مرحلته الثالثة، التي تضمنت تأهيل وصيانة المباني الممتدة من ساحة الميدان إلى ساحة الرصافي.

وخلال الزيارة، تجوّل السوداني في الشارع وزار معالمه التراثية مثل مقهى "حسن عجمي" ومحلات "عصير الحاج زبالة" التراثية.

وأشار إلى أن العمل في تطوير الشارع مستمر، رغم عطلة العيد، وبجهود عراقية من المهندسين والفنيين، مع دراسة تفصيلية لكل بناية من حيث نشاطها ومعالجة التشوهات، مع الحفاظ على الطابع المعماري الخاص بالشارع.

وأكد السوداني أن المشروع لا يقتصر على إعادة إعمار وتأهيل المباني، بل يتضمن أيضاً استدامة هذا الموقع التاريخي والسياحي من خلال إنشاء مركز بلدي خاص لإدارته. وشدد على أهمية تعاون المواطنين، خاصة أصحاب الأملاك في المنطقة، لضمان تعديل الأنشطة بما يتناسب مع خصوصية الشارع.

كما أشار إلى استمرار العمل لإطلاق المرحلة الرابعة من عمليات التأهيل، مثمناً جهود الجهات الساندة للمشروع، سواء في الدوائر الخدمية أو في قطاع المصارف والبنك المركزي.

وتضمنت المرحلة الثالثة من المشروع ترميم وصيانة واجهات المباني التراثية، وتأهيل شبكات البنى التحتية وأعمال مدنية أخرى.