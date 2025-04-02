حادث سير يفجع عائلة في ديالى وكلاب تنهش أطفال البصرة

2025-04-02 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي رجل وامرأة مصرعهما، اليوم الأربعاء، فيما أصيب 9 آخرين من عائلة واحدة، بينهم أطفال، إثر حادث سير مروع وقع في محافظة ديالى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحادث نجم عن انقلاب سيارة نوع "ستاريكس" بعد انفجار أحد إطاراتها، فيما كانوا في طريقهم إلى النجف لزيارة قبور أقاربهم.

وأوضح أن جميع الضحايا من أهالي قضاء الخالص في محافظة ديالى.

وإلى جنوبي العراق، أفاد مصدر أمني في البصرة، لوكالة شفق نيوز، بتعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لهجوم من قبل كلاب سائبة في قضاء الدير شمالي المحافظة.

وأشار المصدر، لوكالة شفق نيوز، إلى أن الطفل أصيب بإصابات بالغة في منطقة الرأس والساق، وقد تدهورت حالته الصحية.

وأضاف المصدر أنه يتم تقديم العلاج اللازم له في المستشفى.