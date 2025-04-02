إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية

2025-04-02 14:05:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة . وذكر بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية. بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة 25ثانياً من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية. من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ،أحمد الموسوي أن العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 642025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام