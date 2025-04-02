2025-04-02 14:09:04 - المصدر: ايشان

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة . وذكر بيان للوزارة أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف […]

ظهرت المقالة إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في جميع المحاكم أولاً على ايشان.



