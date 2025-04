العراق يطلق آلية تقلل من استيراد السيارات

2025-04-02 14:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء ، قرب إصدار آلية تنظيم استيراد السيارات بناءً على ورقة العمل التي تقدمت بها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، مبينة أنها بانتظار صدور التعليمات الحكومية الخاصة بالآلية المقترحة لتطبيقها بشكل رسمي. وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى) "هناك ورقة عمل مقدمة من وزارة التجارة […]

