بسام رؤوف: المدرب العربي هو الأنسب للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة

2025-04-02 14:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، بسام رؤوف، أن التعاقد مع مدرب عربي محترف لقيادة المنتخب الوطني العراقي سيكون الخيار الأمثل، نظراً لسهولة التواصل مع اللاعبين بسبب اللغة، بالإضافة إلى خبرة المدربين العرب في التعامل مع منتخبات قريبة من مستوى العراق سواء في آسيا أو إفريقيا.

وقال رؤوف لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" الاتجاه نحو المدربين الأوروبيين أو من أمريكا الجنوبية قد لا يكون الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، حيث يتطلب ذلك مستوى عاليًا من الالتزام والانضباط البدني، وهي عوامل قد لا تكون متوفرة بالشكل المطلوب في الكرة العراقية حالياً، مستشهداً بتجربة المدرب البرازيلي زيكو مع المنتخب العراقي، حيث لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة رغم نجاحه في اليابان، مؤكداً أن بيئة الكرة اليابانية تختلف تماماً عن الكرة العراقية، خاصة من حيث الاحتراف والانضباط التكتيكي والبدني".

وشدد رؤوف على أن" الكرة العراقية لا تزال في مرحلة التعلم والتطور نحو الاحتراف، مشيراً إلى أن التأهل إلى البطولات الكبرى ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب عملاً كبيراً خلال المرحلة المقبلة".