المدى/بغداد تسلم رئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة بغداد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن عون تسلم الدعوة من القائمة بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندى كريم مجول. وتتضمن الرسالة دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة العراق بهدف "البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين […]

