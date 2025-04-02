السوداني يستقبل مجموعة من ذوي شهداء الكرد الفيليين

2025-04-02 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، مجموعة من ذوي شهداء الكرد الفيليين بمناسبة يوم الشهيد الفيلي العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني استقبل اليوم الأربعاء، مجموعة من ذوي شهداء الكرد الفيليين، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الفيلي العراقي الذي يوافق اليوم 2 نيسان من كل عام"، حيث بارك للحاضرين حلول عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى التوجيه بأن يكون هذا اليوم مناسبة لاستحضار ذكرى أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري بحق مكون أصيل من مكونات النسيج المجتمعي العراقي، وتمثل واحداً من أسوأ فصول النظام المباد ضدهم نتيجة الانتماء والهوية الدينية".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء استذكر حملات التهجير الممنهج والإخفاء القسري لشباب الكرد الفيليين، حيث أخفي الآلاف منهم في مقابر جماعية بعد استخدامهم كتجارب في مختبرات الأسلحة الجرثومية بصورة همجية، مؤكداً أن الفيليين قدموا التضحيات والاسهامات في بناء الدولة العراقية، ما يدفع للالتزام بمبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية لكل مكونات الشعب العراقي".

وأكد السوداني حسب البيان، "استمرار عملية المحاسبة والملاحقة وإقامة الشكاوى بحق كل المتورطين في هذه الجرائم، التي ابتدأت بمحاسبة رأس الهرم المجرم صدام، بالإضافة الى إلقاء القبض قبل شهور على زمرة من إدارة الأمن العامة سيئة الصيت داخل العراق، وهم ضمن جيش من أزلام النظام السابق ارتكبوا الجرائم".

وأوضح السوداني أنه "يجب أن تكون جرائم الاستبداد والانتهاكات القمعية حاضرة في أذهان الأجيال، حتى لا تتكرر تحت أي عنوان آخر، وأن الممارسات الإرهابية التي حصلت بعد 2003، تعيد إلى الأذهان جرائم النظام البائد".

وأردف السوداني أنه "لم تنسَ الحكومة تضحيات أبناء الشعب العراقي، ووجهنا باستكمال إجراءات القوانين المنصفة للضحايا وإعادة الحقوق المسلوبة وتوثيق الجرائم، مبيناً أنه من خلال وجود استشاري لشؤون الكرد الفيليين، تم إقرار 2 نيسان ليكون يوماً رسمياً للشهيد الفيلي، وتم تخصيص قطعة أرض لمقبرة الشهداء الفيليين تخليداً لذكراهم".

وتابع رئيس الوزراء: "أصدرنا توجيها بتسمية منسق مع وزارة الداخلية لمتابعة قضايا إصدار الجنسية وتصحيح المعاملات، ومتابعة تنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني 33 لسنة 2019".

كما وجه بالتنسيق مع المحاكم المختصة لمتابعة القضايا الخاصة بالكرد الفيليين، وحث ذوي الشهداء على إقامة دعاوى قضائية ضد أزلام النظام المباد المتورطين بالإبادة الجماعية ضد هذا المكون العراقي، بالاضافة الى اصدار توجيه بتشكيل لجنة لتحديد معيار توزيع الوحدات السكنية في مجمع زرباطية على المستحقين من أبناء المكون، وتوجيه محافظتي ديالى وواسط بإعمار مناطق السكن التاريخية في الشريط الحدودي، وتخصيص فرص عمل لأبناء المكون".

وبين السوداني أنه "يتم العمل على إزالة العقبات التي ترافق الإجراءات والمقررات الخاصة بحقوق الفيليين، مبيناً أن "ما يتم تقديمه لذوي الشهداء الفيليين هو جزء من واجبات الحكومة أمام تضحياتهم الغالية".



