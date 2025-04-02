الأمن في الجنوب.. اعتقال 3 سوريين بعملية خاطفة في بادية السلمان

2025-04-02 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

نفذت قوة أمنية مشتركة ،اليوم الاربعاء (2نيسان 2025)، عملية أمنية في عمق بادية السلمان أقصى جنوب العراق، أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية.



وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية مشتركة تضم 100 عنصر نفذت عمليات توغل في عمق بادية السلمان، تركزت في منطقتي شعيب الذيب والسحلوبيه لمداهمة بعض المناطق".

وأضاف أنه "تم اعتقال ثلاثة عمال يحملون الجنسية السورية، وذلك لعدم حملهم أي أوراق إقامة رسمية حيث تم نقلهم إلى مقر أمني للاحتجاز واستكمال التحقيقات معهم تمهيداً لعرضهم أمام الجهات القضائية".

وأشار إلى أن "العملية تأتي في إطار تأمين جزء من خطة عيد الفطر الأمنية، وأيضاً لتأمين المناطق المفتوحة ضمن استراتيجية تعزيز الأمن في هذه المناطق النائية".

وأكد أن "العملية تسلط الضوء على ضرورة تعزيز سلطة القانون، خصوصاً في منع عمل العمال الأجانب والعرب الذين لا يحملون إذونات إقامة رسمية، باعتبار أن ذلك يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها من قبل المحاكم المختصة".

وتعد بادية السلمان الواقعة في أقصى جنوب العراق، من المناطق الصحراوية الشاسعة التي تمتد إلى الحدود مع السعودية لطالما شكلت هذه المنطقة تحدياً أمنياً بسبب طبيعتها الوعرة واتساعها الجغرافي الذي يجعلها ملاذاً محتملاً للمهربين والمتسللين غير الشرعيين.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت القوات الأمنية العراقية عملياتها في هذه المناطق لتعزيز الأمن ومنع أي نشاطات غير قانونية، خاصة مع ازدياد حالات التسلل من دول الجوار.

وتعد قضية العمالة الأجنبية غير الشرعية جزءاً من التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية، حيث يتم تنفيذ حملات مداهمة وتفتيش لضبط المخالفين، خصوصاً مع اقتراب المناسبات العامة مثل الأعياد، التي تتطلب تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع أي خروقات قد تؤثر على الاستقرار.