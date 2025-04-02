رابطة الليجا ترفض صحة تسجيل داني اولمو و باو فيكتور

2025-04-02 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت رابطة الليجا، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، عدم صحة تسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة فريق برشلونة.

وكشفت الرابطة في بيان لها، عدم دقة البيانات الخاصة ببيع برشلونة لمقاعد كبار الزوار في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

واضافت: "إننا استلمنا الوثائق المتعلقة بهذه العملية المالية (بيع مقاعد كبار الزوار) في 3 كانون الثاني 2025.. وقد قُدم شهادة صادرة عن المدقق الجديد لبرشلونة، الذي تم تعيينه في 31 كانون الأول 2024، تؤكد أن هذه العملية تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد في حساب الأرباح والخسائر للنادي لهذا الموسم، وفقًا لما أكده النادي نفسه للرابطة".

وواصلت: "في 26 أذار، تلقت الرابطة ردًا من المجلس الأعلى للرياضة يفيد بأن إعداد هذا التقرير هو إجراء اختياري بالنسبة له، دون تقديم مزيد من التوضيحات، مما يعني ضمنيًا رفض إعداد تقرير المراقبة الخاص".

واختتمت: "في ظل هذه التطورات، أعلنت الرابطة أنها ستقدم شكوى ضد المدقق المالي الذي عينه برشلونة في 31 ديسمبر 2024، والذي صادق على تسجيل هذه العملية المالية في حساب الأرباح والخسائر للنادي، أمام (معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات)".

المصدر: وكالات