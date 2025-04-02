2025-04-02 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر زعيم ائتلافدولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، من التلاعب بالانتخابات النيابيةالمقبلة عن طريق المال السياسي، مؤكدا ان العراق لن يعود لايام الانقلاباتوالمؤامرات.

وقال المالكي خلال كلمةمتلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العراق مقبل على الانتخابات التي تعتبرترسيخا للنظام الانتخابي، ويجب ان يسودها النزاهة بعيدا عن استثمار المال السياسيوالتلاعب".

واضاف، أن "ثبات العمليةالسياسية مرهون بالانتخابات، والتغيير السلمي لن يحصل بدونها، والعراق لن يعودلأيام الانقلابات والمؤامرات"، مبينا ان "الانتخابات واجب على المواطنينللمشاركة بها، وعدم المشاركة لن يحل المشكلات والفساد في العراق".

واشار الى ان "العراقأدار العمليات الانتخابية بشكل سلس"، موضحا ان "الانتخابات الاخيرة لمتكن بالمستوى المطلوب من حيث حجم المشاركة، رغم الفتاوى الدينية الموجبة بالمشاركة".

وأكد المالكي أن "العراقيسير بخطوات ثابتة نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشدداً على أهمية الانتخاباتكعنصر أساسي في ضمان الديمقراطية وإعطاء الأمة دورها في إدارة العملية السياسية".

وشدد المالكي على أن "لاخيار للراغبين أو الرافضين للعملية السياسية إلا الذهاب إلى صناديق الانتخاب منأجل التغيير أو لاختيار مجلس نواب قادر على التشريع والمراقبة".

وختم المالكي بـ"تأكيدوجود خطر يحيط بالانتخابات"، مبدياً استعداداً للتحدث عنه لاحقاً"،داعياً المواطنين إلى "الالتزام باتفاق وعقد لحماية العملية الانتخابية ورفضحالات التلاعب وإفسادها".