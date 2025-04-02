السفير العراقي في أنقرة: السوداني سيبحث في تركيا طريق التنمية وملف الطاقة

2025-04-02 17:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن السفير العراقي في أنقرة، ماجداللجماوي، يوم الأربعاء، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياعالسوداني، إلى تركيا، ستشمل بحث ملفات عدة، منها طريق التنمية والطاقة والتجارة.

وقال اللجماوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فيمختلف المجالات، وستسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستويات جديدة".

وأضاف أن "المباحثات المرتقبة بينالجانبين ستركز على عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها مشروع طريق التنمية، الذييعزز الترابط الاقتصادي ويؤسس لشراكة متينة بين العراق وتركيا، إضافة إلى ملفاتالطاقة، النقل، والتبادل التجاري".

وأشار السفير إلى أن "الزيارة تأتي في ظلتطورات إقليمية ودولية مهمة، ما يجعلها فرصة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي"،مؤكدًا "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركةوالاحترام المتبادل".

وأكد أن "السفارة العراقية في أنقرة تبذلجهود حثيثة لتوطيد العلاقات الثنائية، بما يخدم استقرار وازدهار البلدين".

وقد أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر اورالاوغلو، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزورتركيا خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق خلالالنصف الأول من العام الجاري.